В некоторых районах страны будут перебои с подачей электроэнергии

Для повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию 12 августа в ряде районов страны будут проведены ремонтные работы на воздушных линиях электропередачи напряжением 10 кВ.

Как передает 1news.az, об этом говорится в сообщении ОАО «Азеришыг».

По данным компании, на территории Агдашской электросети с 10:00 до 13:00 подача электроэнергии будет ограничена на части улиц Джафара Джаббарлы, Моллы Панаха Вагифа, Су-18, Мухтара Эфендизаде и Имадеддина Насими.

В Гёйчае с 10:00 до 15:00 перебои с электроснабжением ожидаются на некоторых участках улиц Мамеда Эмина Расулзаде, Мухаммедгусейна Шахрияра и Низами Гянджеви.

В сёлах Сарыджалы и Гюлабадлы Тертерского района плановые отключения будут действовать с 10:00 до 14:00.

После завершения работ абоненты указанных территорий будут обеспечены более качественным и стабильным электроснабжением.