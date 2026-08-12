Трамп хотел бы баллотироваться на третий президентский срок

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что хотел бы баллотироваться на третий срок на посту президента США, но законы страны относительно этого очень строгие.

"Я бы хотел баллотироваться, но закон очень строг", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. По мнению Трампа, "все хотят", чтобы он это сделал.

По закону второй срок Трампа на посту президента должен завершиться в январе 2029 года. 22-я поправка к Конституции США, которая была принята в 1951 году, ограничивает пребывание президента в должности двумя сроками. Тем не менее действующий американский лидер неоднократно допускал возможность добиваться переизбрания на третий срок.

Трамп вторично одержал победу на выборах в ноябре 2024 года. Он нанес поражение кандидату от Демократической партии Камале Харрис. В первый раз он возглавлял американскую администрацию в 2017-2021 годах.