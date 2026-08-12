На этих дорогах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
На некоторых ключевых улицах и проспектах Баку наблюдается плотный транспортный поток.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), движение затруднено по следующим направлениям:
- Шоссе Баку-Сумгайыт в направлении станции метро "20 Января";
- Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
- 1-я Приозерная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова;
- Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в сторону центра города.
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