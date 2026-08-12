В Баку изъято 46 кг контрабандных наркотиков: задержаны три человека - ВИДЕО

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД продолжают проводить операции по пресечению незаконного оборота наркотических средств.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство внутренних дел, в ходе мероприятий, проведенных в Гарадагском и Сураханском районах, были задержаны ранее судимые за преступления, связанные с наркотиками, Джейхун Гейдаров, Махаррам Ибрагимов и Эльвин Аскеров. У них было обнаружено и изъято в общей сложности 46 килограммов наркотических средств.

Установлено, что задержанные по указанию находящихся за рубежом наркоторговцев организовывали незаконный оборот наркотиков, ввезенных в страну контрабандным путем.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.