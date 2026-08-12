В Европе накануне солнечного затмения резко выросли цены на отели

Наплыв желающих увидеть полное солнечное затмение 12 августа резко поднял цены на отели в популярных точках наблюдения в Европе.

Сильнее всего ажиотаж заметен в Исландии и Испании, пишет The Guardian.

В Рейкьявике средний номер на ночь затмения обходится туристам примерно в $793 — почти вдвое дороже, чем в тот же день год назад. По данным Lighthouse Intelligence, рост составил 98%. Ещё сильнее цены подскочили в испанской Ла-Корунье — на 135%, примерно до $451 за ночь. В Бильбао гостиницы прибавили 67%, в Сантьяго-де-Компостела — 34%, а на Майорке — 24%.

Испанские власти ожидают, что специально ради затмения в страну приедут около 460 тысяч иностранных туристов. Жильё в небольших населённых пунктах вдоль полосы полной фазы во многих случаях было забронировано ещё несколько месяцев назад.

Полная фаза будет доступна в широкой полосе на севере и в центре Испании, а также в части Гренландии и Исландии. В других районах Западной Европы жители увидят глубокое частичное затмение. Для материковой Европы это первое полное солнечное затмение за два десятилетия. В Испании максимальная фаза ожидается примерно между 20:26 и 20:33 по местному времени — незадолго до захода солнца.