В Баку 10 августа ограничат подачу электроэнергии на ряде улиц

10 августа в ряде районов Баку будут введены временные ограничения в подаче электроэнергии в связи с ремонтно-ревизионными работами на трансформаторных пунктах.

Как передает 1news.az со ссылкой на ОАО «Азеришыг», ограничения связаны с работами по повышению качества электроснабжения и обеспечению растущей нагрузки.

На части улиц Дадаша Буньядзаде, Арифа Мехдиева, Мирмовсума Навваба и Эльшана Муслимова в Ясамальском районе электричество будет ограничено с 10:00 до 13:00.

Кроме того, на отдельных участках улиц Юсифа Везира Чеменземинли и Фаига Юсифова в Наримановском районе перебои ожидаются с 09:00 до 12:00.

После завершения работ электроснабжение будет восстановлено в обычном режиме.