 Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что больше не будет писать о трансферах | 1news.az | Новости
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Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что больше не будет писать о трансферах

First News Media08:32 - Сегодня
Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что больше не будет писать о трансферах

Ведущий футбольный инсайдер Фабрицио Романо после нынешнего лета может прекратить работать журналистом, освещающим трансферные новости.

Об этом сообщает Goal со ссылкой на LinkedIn 33-летнего Романо.

«Вероятно, я больше не буду работать в сфере трансферного рынка в таком формате. Пришло время изменить подход и видение. Я расскажу об этом подробнее позже, после закрытия трансферного окна. Цифры за этот период кажутся нереальными», — написал Романо.

Сейчас Романо постит у себя в соцсетях различные инсайды и трансферные новости. Летнее трансферное окно закроется в ведущих лигах Европы 1 сентября.

Романо — самый известный инсайдер, пишущий о трансферах. У него 28,7 млн подписчиков в соцсети X, 49,1 млн в Instagram и 3,24 млн на YouTube.

Итальянец известен своей коронной фразой here we go, которая является признаком того, что клубы достигли соглашения о трансфере футболиста.

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