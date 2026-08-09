В Баку 11 автобусных маршрутов временно перестанут останавливаться на некоторых остановках

В связи с ремонтными работами на участке улицы Пушкина между улицами Хагани и Низами в Баку 10 августа будет временно приостановлена остановка ряда маршрутных автобусов на расположенных в этой зоне остановках.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA). маршрутов № 1, 2, 4, 10, 20, 32, 46, 88A, 120, 120E и 125 10 августа не будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на указанных остановках.