 В Баку потушили пожар в здании на улице 28 Мая - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Баку потушили пожар в здании на улице 28 Мая - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media10:03 - Сегодня
В Баку потушили пожар в здании на улице 28 Мая - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Пожар на улице 28 Мая в Баку потушен.

Как сообщили в ответ на запрос Oxu.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, на горячую телефонную линию 112 ведомства поступила информация о возгорании в объекте на улице 28 Мая Насиминского района Баку.

"В связи с этим на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь, вспыхнувший на первом этаже двухэтажного коммунального жилого здания в объекте общей площадью 360 кв.м, был потушен за короткое время.

В результате инцидента сгорели потолок объекта, находившееся внутри зарядное оборудование, четыре велосипеда, а также пол двухкомнатной квартиры общей площадью 38 кв.м на втором этаже - на площади 12 кв.м, и пол другой двухкомнатной квартиры общей площадью 75 кв.м - на площади 9 кв.м.

Остальные части объекта и квартир были защищены от огня", - отмечается в сообщении.

08:30

В Баку на улице 28 Мая пожар, начавшийся в магазине, перекинулся на расположенные поблизости жилые дома.

Как передает Report, к месту происшествия были оперативно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Жильцы других квартир были эвакуированы. Пожар удалось потушить в короткие сроки. Один из жителей отравился продуктами горения и был госпитализирован.

Причины инцидента выясняются.

Поделиться:
1012

Актуально

Общество

Как избежать трагедии на дороге: важные рекомендации от Дорожной полиции

Общество

Есть ли рост заболеваемости ОРВИ в Азербайджане?

Общество

В Баку потушили пожар в здании на улице 28 Мая - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Спорт

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это ...

Общество

Завершился второй этап строительных работ на электродепо Дарнагюль - ФОТО

Сколько нелегалов выдворили из Азербайджана в июле?

Mercedes-Benz Azerbaijan и Abşeron Avtomobil Mərkəzi представили новый Mercedes-Benz S-Class - ФОТО

Есть ли рост заболеваемости ОРВИ в Азербайджане?

Выбор редактора

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Новости для вас

Пожар в здании в центре Баку потушен, 6 человек отравились дымом - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

На пляже Шыхов утонули две женщины 

В Азербайджане произошло землетрясение

В Азербайджанском медицинском университете снизили стоимость обучения

Последние новости

The Economist: Кадыров не хочет отправлять чеченцев на войну

Сегодня, 11:27

Лига конференций: «Карабах» выходит на ответный матч с украинским клубом

Сегодня, 11:23

100 млрд лир вывели за рубеж: в Турции началась операция против религиозной секты

Сегодня, 11:20

На что жители Азербайджана тратили деньги в 2026 году – СТАТИСТИКА

Сегодня, 11:15

Завершился второй этап строительных работ на электродепо Дарнагюль - ФОТО

Сегодня, 11:10

В Иране опровергли сообщения Трампа о полном контроле над Ормузским проливом

Сегодня, 11:05

СМИ узнали, какую должность Пашинян уготовил Симоняну

Сегодня, 11:00

Сколько нелегалов выдворили из Азербайджана в июле?

Сегодня, 10:55

Mercedes-Benz Azerbaijan и Abşeron Avtomobil Mərkəzi представили новый Mercedes-Benz S-Class - ФОТО

Сегодня, 10:44

Есть ли рост заболеваемости ОРВИ в Азербайджане?

Сегодня, 10:40

Spotify начнет отмечать исполнителей, созданных с помощью ИИ

Сегодня, 10:35

У здания Исполнительной власти Баку снова установили термометр

Сегодня, 10:23

Fitch положительно оценил реформы Центробанка Азербайджана по внедрению стандартов Базель III

Сегодня, 10:15

Глава ФИФА поддержал идею расширения участников чемпионата мира

Сегодня, 10:10

В Баку потушили пожар в здании на улице 28 Мая - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:03

Путин впервые посетил Курилы, Япония протестует

Сегодня, 10:00

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Сегодня, 10:00

Род Стюарт перенёс операцию на сердце

Сегодня, 09:57

Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Сегодня, 09:55

В Мингячевире в реке Кура нашли тело утонувшего молодого человека

Сегодня, 09:50
Все новости
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

8 августа 2025 года в Белом доме состоялся исторический трехсторонний саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10