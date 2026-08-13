В Баку потушили пожар в здании на улице 28 Мая - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Пожар на улице 28 Мая в Баку потушен.

Как сообщили в ответ на запрос Oxu.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, на горячую телефонную линию 112 ведомства поступила информация о возгорании в объекте на улице 28 Мая Насиминского района Баку.

"В связи с этим на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь, вспыхнувший на первом этаже двухэтажного коммунального жилого здания в объекте общей площадью 360 кв.м, был потушен за короткое время.

В результате инцидента сгорели потолок объекта, находившееся внутри зарядное оборудование, четыре велосипеда, а также пол двухкомнатной квартиры общей площадью 38 кв.м на втором этаже - на площади 12 кв.м, и пол другой двухкомнатной квартиры общей площадью 75 кв.м - на площади 9 кв.м.

Остальные части объекта и квартир были защищены от огня", - отмечается в сообщении.

08:30

В Баку на улице 28 Мая пожар, начавшийся в магазине, перекинулся на расположенные поблизости жилые дома.

Как передает Report, к месту происшествия были оперативно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Жильцы других квартир были эвакуированы. Пожар удалось потушить в короткие сроки. Один из жителей отравился продуктами горения и был госпитализирован.

Причины инцидента выясняются.