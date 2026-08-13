Spotify начнет отмечать исполнителей, созданных с помощью ИИ

Стриминговый сервис Spotify представит новую функцию, которая позволит пользователям узнать, связан ли профиль музыкального исполнителя с искусственным интеллектом.

Новый значок AI Persona начнет появляться на некоторых страницах артистов с середины сентября.

По данным компании, отметка будет использоваться в случаях, когда образ исполнителя, представленный на платформе, может быть полностью создан с помощью ИИ и не соответствовать реальному человеку.

В Spotify рассчитывают, что новая система сделает происхождение контента более понятным для слушателей и позволит им лучше ориентироваться в том, кто стоит за музыкальными релизами.

Необходимость в такой функции в компании связывают в том числе с реакцией пользователей. Spotify отмечает, что некоторые слушатели сталкивались с профилями, которые выглядели как страницы настоящих музыкантов, но впоследствии выясняли, что за ними не стоит реальный исполнитель. По словам сервиса, пользователи «ясно дали понять», что хотят получать такую информацию заранее.

Значок AI Persona будет размещаться непосредственно на странице артиста — в баннере профиля и разделе с информацией об исполнителе. Кроме того, соответствующая отметка будет показываться при появлении такого музыканта в поисковой выдаче, а также рядом с его композициями в плейлистах.

При этом Spotify намерен изменить и систему рекомендаций. Исполнители, отмеченные как созданные с помощью ИИ, не будут попадать в персонализированные рекомендации пользователей, если те ранее не подписывались на соответствующий профиль.

В компании отдельно подчеркивают, что новая маркировка касается именно образа и идентичности исполнителя, а не способа производства музыки. Это важно, поскольку использование ИИ постепенно становится частью обычного музыкального процесса, а музыканты могут применять такие инструменты для написания, аранжировки, обработки или других этапов работы над композициями, оставаясь при этом реальными людьми.

Для обозначения такого использования Spotify уже предлагает отдельную функцию AI Credits. С ее помощью сами исполнители могут сообщать, какие ИИ-инструменты применялись при создании конкретных треков.

По данным компании, ежедневно Spotify получает десятки тысяч заявок на добавление подобных сведений.

AI Persona будет работать по несколько иному принципу. Spotify ожидает, что владельцы созданных с помощью ИИ профилей будут самостоятельно раскрывать информацию о характере своего образа. Одновременно сервис намерен самостоятельно проверять аккаунты, которые могут соответствовать установленным критериям.

В результате на значке будет отображаться информация о происхождении маркировки: исполнитель мог сам сообщить Spotify о том, что его профиль или музыкальный образ создан с использованием ИИ, либо соответствующие сведения могли быть подтверждены самой платформой в ходе проверки.

Таким образом, Spotify проводит различие между двумя явлениями — использованием искусственного интеллекта в процессе создания музыки и существованием исполнителя, который фактически является цифровой или полностью сгенерированной ИИ-персоной. Новая система маркировки предназначена прежде всего для второго случая.

Источник: BBC