МВД: в зонах отдыха и на пляжах полиция перешла на усиленный режим - ФОТО

В связи с жаркой погодой и массовым притоком граждан на пляжи, водоемы и в зоны отдыха сотрудники полиции несут непрерывную службу.

Наряду со столицей наряды полиции задействованы во всех туристических зонах республики для обеспечения общественного порядка, безопасности и непрерывного движения транспорта. Сотрудники работают в усиленном режиме для оперативного реагирования и предотвращения неприятных инцидентов.

Полиция призывает граждан строго соблюдать правила безопасности во время отдыха, особенно на пляжах, не оставлять детей без присмотра, избегать нарушений общественного порядка и незамедлительно сообщать о любых подозрительных ситуациях.