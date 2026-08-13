Есть ли рост заболеваемости ОРВИ в Азербайджане?

Несмотря на неустойчивую погоду и перепады температуры, в Азербайджане не наблюдается резкого роста числа случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

Об этом сообщил в ответ на запрос Report эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной и находится под контролем.

"Неустойчивая погода, перепады температуры, скопление людей в закрытых помещениях и недостаточная вентиляция могут способствовать распространению респираторных инфекций. Однако в настоящее время в стране не наблюдается необычного роста заболеваемости или резкой волны распространения инфекций", - отметил эксперт.

Минздрав в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения продолжает эпидемиологический мониторинг и регулярно отслеживает динамику распространения респираторных инфекций, подчеркнул Эйвазов.

Он также порекомендовал гражданам соблюдать правила личной гигиены, регулярно проветривать закрытые помещения, а при появлении температуры, боли в горле и слабости по возможности оставаться дома. Эксперт призвал не заниматься самолечением и своевременно обращаться к врачу.