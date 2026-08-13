Путин впервые посетил Курилы, Япония протестует

Президент России Владимир Путин 13 августа посетил курильский остров Итуруп в ходе рабочей поездки в Сахалинскую область, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин посещением Курил продолжил свою рабочую поездку по Сибири и Дальнему Востоку.

Япония выразила России «решительный протест» из-за посещения Путиным курильского острова. Об этом говорится в заявлении главы японского МИД, опубликованном внешнеполитическим ведомством.

В министерстве также заявили, что все «северные территории», как Токио именует южную часть Курильских островов, включая Итуруп, являются «исконной [японской] территорией с исторической и юридической точек зрения».

Путин впервые лично побывал на Курильских островах. Ранее руководители российского государства и правительства посещали Курилы пять раз. Четыре поездки совершил Дмитрий Медведев: в 2010 году — в качестве президента, в 2012, 2015 и 2019 годах — как председатель правительства. В 2021 году Итуруп посетил премьер-министр Михаил Мишустин.

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов.