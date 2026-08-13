В Мингячевире в реке Кура нашли тело утонувшего молодого человека

В реке Кура на территории города Мингячевир обнаружено тело молодого человека, утонувшего накануне.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС, 12 августа на участке реки Кура, проходящем через Мингячевир, утонул Тахмаз Абдуллаев (2005 г.р.).

Тело молодого человека было обнаружено и извлечено из воды водолазами Государственной службы контроля за маломерными судами и спасения на водах МЧС.

Тело нашли на расстоянии 1,5 км от места происшествия и передали соответствующим органам.

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