Род Стюарт перенёс операцию на сердце
Британский певец Род Стюарт отменил оставшиеся выступления своего текущего тура после успешно проведённой процедуры по установке коронарного стента.
Как сообщает 1news.az, соответствующее заявление опубликовано на официальной странице артиста в Instagram.
Согласно заявлению, после дополнительного медицинского обследования 81-летний певец успешно перенёс плановую процедуру по установке коронарного стента. Врачи довольны его восстановлением, артист чувствует себя очень хорошо и уже вернулся к привычному распорядку дня.
По рекомендации медиков Род Стюарт должен посвятить следующие четыре недели восстановлению и возвращению в полную физическую форму, прежде чем снова выйти на сцену.
В связи с этим певец не сможет продолжить запланированные выступления в рамках своего текущего тура.
Информация об отменённых или перенесённых концертах будет предоставлена организаторами и соответствующими концертными площадками.
В опубликованном заявлении также отмечается, что Стюарт благодарит врачей и медицинский персонал за оказанную помощь и сожалеет о том, что вынужден пропустить концерты.
Отметим, что ранее из-за проблем со здоровьем артист уже переносил и отменял отдельные выступления.