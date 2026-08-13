Глава ФИФА поддержал идею расширения участников чемпионата мира

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поддерживает идею Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) о расширении состава участников чемпионата мира до 64 команд.

Об этом сообщает газета The Times.

Как отмечает издание, выступая за масштабное расширение турнира, он надеется предложить большему числу стран путевку на мировое первенство, стратегически заручившись поддержкой более широкой коалиции стран, чтобы собрать голоса, необходимые для спасения его президентства.