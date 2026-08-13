Как избежать трагедии на дороге: важные рекомендации от Дорожной полиции

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД обратилось к пешеходам.

Как сообщили 1news.az в управлении, в обращении отмечается, что на пешеходов также возлагается большая ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения:

«Каждый пешеход должен строго соблюдать правила дорожного движения, переходить дорогу только по установленным пешеходным переходам и быть внимательным во время движения. Важно не спешить, внимательно осмотреться по сторонам, учитывать движение транспортных средств и продолжать переход, только убедившись в полной безопасности. Особенно при приближении к проезжей части и её переходе недопустимо отвлекать внимание использованием мобильных телефонов, наушников и других электронных устройств.

В то же время водители при приближении к пешеходным переходам также должны снижать скорость, уступать дорогу пешеходам и избегать факторов, отвлекающих внимание».

Главное управление Государственной дорожной полиции призвало всех участников дорожного движения строго соблюдать правила, проявлять взаимное уважение и ответственность: «Не будем забывать, что безопасность на дорогах начинается с правильного поведения каждого, а сиюминутная беспечность может привести к тяжелым последствиям».