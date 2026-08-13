Fitch положительно оценил реформы Центробанка Азербайджана по внедрению стандартов Базель III

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings положительно оценило регуляторные реформы Центрального банка Азербайджана, направленные на приведение банков в соответствие со стандартами Базель III.

Согласно оценке агентства от 11 августа 2026 года, соответствующие меры будут способствовать укреплению устойчивости банков.

Fitch отмечает, что требования к капиталу банков, предусмотренные «Стратегией развития финансового сектора на 2024–2026 годы» Центрального банка, ещё больше приближают подходы к регулированию к международным стандартам. Соответствие новым требованиям должно быть обеспечено начиная с января 2027 года.

Агентство положительно оценивает дифференцированный подход к установлению требований к капиталу системно значимых банков (дополнительный буфер капитала в размере 1–4%), считая это позитивным фактором для стабильности банковской системы в целом.

Наряду с этим изменения предусматривают включение в регуляторную базу инструментов капитала первого уровня (AT1), что усиливает потенциал банков по покрытию возможных убытков. При этом требования к качеству капитала также способствуют дальнейшему приближению к международным стандартам.