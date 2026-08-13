В Самухе произошло массовое пищевое отравление

В селе Алыушагы в Самухском районе произошло массовое пищевое отравление.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, по предварительным данным, в результате отравления пять человек были госпитализированы в отделение инфекционных заболеваний больницы имени Аббаса Саххата при Гянджинской объединённой городской больнице.

Предполагается, что причиной отравления стали мясные продукты. Сообщается, что среди госпитализированных - жители Кельбаджарского и Дашкесанского районов, а также города Гянджа.

В больницу были доставлены Сеймур Алиев (1984 г.р.), Эльчин Джаббаров (1986 г.р.), Мехрибан Оруджова (1975 г.р.), Азер Аллахвердиев (1980 г.р.) и Малахат Аллахвердиева (1976 г.р.).

По данному факту проводится расследование.