Mercedes-Benz Azerbaijan и Abşeron Avtomobil Mərkəzi представили новый Mercedes-Benz S-Class - ФОТО

Abşeron Avtomobil Mərkəzi совместно с Mercedes-Benz Azerbaijan провели эксклюзивную презентацию нового Mercedes-Benz S-Class — флагманской модели бренда, олицетворяющей современное представление о роскоши, инновациях и передовых технологиях.

Вечер стал особой презентацией нового этапа в истории S-Class — модели, которая на протяжении десятилетий является символом технологического лидерства и премиального комфорта Mercedes-Benz.

Ведущим мероприятия выступил Малик Калантарлы, который сопровождал гостей на протяжении всего вечера и представил новый флагман Mercedes-Benz.

Новый S-Class продолжает более чем 140-летнюю историю инноваций Mercedes-Benz, объединяя богатое наследие бренда с современным взглядом на будущее автомобиля. Новая модель демонстрирует, как премиальный дизайн, комфорт и интеллектуальные технологии могут создавать совершенно новый опыт взаимодействия с автомобилем.

В рамках презентации гости познакомились с ключевыми инновациями нового S-Class, среди которых Virtual Assistant и DIGITAL LIGHT — технологии, подчёркивающие стремление Mercedes-Benz сделать каждую поездку ещё более интеллектуальной, персонализированной и комфортной.

«S-Class — это не просто флагман Mercedes-Benz. Это автомобиль, который на протяжении многих лет задаёт направление развития всего сегмента. Новый S-Class продолжает эту традицию, объединяя наследие бренда и технологии будущего».

В течение вечера гости получили возможность лично познакомиться с новым S-Class, рассмотреть его дизайн и инновационные решения, а также провести время в атмосфере премиального гостеприимства Mercedes-Benz.

Совместная презентация Mercedes-Benz Azerbaijan и Abşeron Avtomobil Mərkəzi стала значимым событием для автомобильной индустрии Азербайджана и ещё одним шагом в развитии премиального опыта Mercedes-Benz для клиентов бренда.

Mercedes-Benz S-Class — новая глава в истории флагмана.