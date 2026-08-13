Изменены правила «Евровидения»: страну-победителя могут лишить права принять конкурс – ПОДРОБНОСТИ

Европейский вещательный союз (EBU) внёс ряд изменений и уточнений в правила проведения международного песенного конкурса «Евровидение» — новые положения будут действовать с 2027 года, когда конкурс состоится в Болгарии.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт «Евровидения», изменения были утверждены Референс-группой конкурса по итогам ежегодного пересмотра правил и с учётом отзывов вещателей-участников после «Евровидения-2026» в Вене.

Одно из ключевых изменений касается права на проведение конкурса. Согласно новым правилам, вещатель страны-победителя автоматически не сможет принять «Евровидение», если вооружённый конфликт, чувствительная геополитическая ситуация или другие обстоятельства существенно влияют на безопасность, защищённость или стабильность государства либо прилегающего региона.

При необходимости EBU сможет провести независимую оценку ситуации с точки зрения безопасности. После этого организация проконсультируется с Референс-группой и определит, может ли страна-победитель безопасно провести конкурс. Если будет установлено, что проведение «Евровидения» в стране-победителе невозможно, EBU назначит альтернативного вещателя, который полностью возьмёт на себя организацию, производство и проведение конкурса.

Кроме того, EBU уточнил аудиоправила. Основная мелодия песни должна исполняться ведущим вокалистом или вокалистами исключительно вживую. Бэк-вокальные дорожки и другие предварительно записанные элементы разрешены, однако они не должны заменять живой ведущий вокал или чрезмерно помогать ему.

Ещё одно существенное изменение касается возраста участников. С 2027 года артистам должно исполниться не менее 18 лет на день первой репетиции. Ранее минимальный возраст составлял 16 лет.

В EBU отметили, что изменение направлено на усиление мер по защите молодых артистов и снижение давления, связанного с участием в конкурсе.

«“Евровидение” постоянно развивается, и ежегодный пересмотр правил является важной частью обеспечения того, чтобы конкурс оставался справедливым, прозрачным и последовательным для всех его участников», — отмечает директор «Евровидения» Мартин Грин.

По его словам, новые изменения призваны обеспечить большую ясность для всех участников, защитить артистов и гарантировать безопасную и гостеприимную атмосферу конкурса при сохранении его духа и целостности.

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