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Пропавшую год назад в Баку женщину убил и закопал во дворе дома собственный сын

First News Media18:30 - 11 / 08 / 2026
Пропавшую год назад в Баку женщину убил и закопал во дворе дома собственный сын

В результате совместных и скоординированных комплексных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведённых Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел и Пенитенциарной службой Министерства юстиции, было установлено, что пропавшая в прошлом году Тимофеева Людмила Вениаминовна, 1954 года рождения, была умышленно убита.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе предварительного следствия на основании собранных доказательств возникли обоснованные подозрения в том, что Эльнур Гасан оглу Мамедов, 1994 года рождения, в июле 2025 года во время возникшего между ними конфликта нанёс своей матери Людмиле Тимофеевой, с которой совместно проживал в частном доме в посёлке Шувелан Хазарского района Баку, многочисленные удары кулаками и ногами по различным частям тела. В результате ей были причинены телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью, от которых она скончалась. После этого он, предположительно, закопал тело во дворе частного дома, где они проживали.

В рамках расследования были проведены необходимые процессуальные действия. В частности, во время осмотра места происшествия на территории дома, где проживала Тимофеева Людмила Вениаминовна, с участием экспертов Научно-исследовательского объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения были проведены раскопки. В ходе работ был обнаружен и изъят человеческий скелет.

По данному факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (умышленное убийство). На основании собранных доказательств Эльнур Мамедов привлечён в качестве обвиняемого по указанной статье, ему предъявлено обвинение.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на полное, всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.

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