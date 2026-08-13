В Армении задержан экс-депутат

Антикоррупционный комитет Армении задержал экс-депутата Мартуна Григоряна.

О задержании сообщила в соцсетях соратница политика Лиза Гаспарян.

Комитет намерен подать в суд ходатайство об аресте Григоряна, участвовавшего в недавних парламентских выборах по списку "Процветающей Армении".

С чем связано уголовное дело, не сообщается. В следственной структуре информацию пока не прокомментировали.

В июне был арестован сын Григоряна. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о хулиганстве, возбужденному в июне 2025 года.

Источник: Sputnik Армения