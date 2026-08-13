Трамп поддержал переизбрание конгрессвумен Луны и назвал ее другом

Президент США Дональд Трамп заявил о полной поддержке переизбрания конгрессвумен Анны Паулины Луны от Флориды.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Анна Паулина Луна — мой хороший друг, борец и победитель, и я полностью и безоговорочно поддерживаю ее переизбрание!» — отметил Трамп.

Президент назвал Луну патриоткой и «настоящей воительницей MAGA». По словам Трампа, конгрессвумен выступает за снижение налогов, развитие американского производства, энергетическое превосходство США и укрепление границ страны.

«Анна неустанно работает над <...> поддержкой наших невероятных военных и ветеранов», — добавил президент США.