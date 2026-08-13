Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт покидает свой пост

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт покинет свой пост в конце августа.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Наша замечательная пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, которая является одним из самых доверенных моих помощников, оставит свой пост в конце месяца, чтобы иметь возможность больше времени проводить со своими прекрасными детьми и семьей, я в полной мере понимаю и уважаю это решение», — написал американский лидер в Truth Social.

«Кэролайн будет одним из моих ключевых внештатных советников и влиятельной фигурой в Республиканской партии <...>», — добавил Трамп.