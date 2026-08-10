Пезешкиан: США просчитались в оценке ситуации в Иране из-за ИИ

Соединенные Штаты просчитались в своих прогнозах относительно развития внутриполитической ситуации в Иране, поскольку опирались на оценки ИИ и иные необъективные данные. Такое мнение выразил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

"Противник думал, что сможет спровоцировать в нашей стране голод, грабежи и социальный коллапс, нестабильность и давление. Но его расчеты, основанные на данных ИИ, информации, полученной от шпионских сетей и агентов, провалились один за другим", - отметил Пезешкиан, слова которого приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.

5 марта газета The New York Times (NYT) информировала о том, что американская разведка еще до начала военной операции США и Израиля против Ирана тайно приступила к вооружению формирований иранских курдов для дестабилизации ситуации в исламской республике.

Источник: ТАСС