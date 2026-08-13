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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

First News Media08:44 - Сегодня
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. улица Абдульвахаба Саламзаде – в направлении проспекта Зии Буниятова.

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