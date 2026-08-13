Трех заключенных в трех штатах США впервые за 16 лет казнят в один день

Власти штатов Теннесси, Алабама и Оклахома 13 августа планируют привести в исполнение смертные приговоры в отношении трех заключенных.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, это станет первым почти за 16 лет случаем, когда в США в один день запланированы сразу три смертные казни. Все они должны быть осуществлены путем введения смертельной инъекции.

В Теннесси планируется казнить Энтони Даррелла Хайнса, осужденного за убийство горничной в 1985 году. В Алабаме смертный приговор должен быть приведен в исполнение в отношении Джереми Уильямса, осужденного за изнасилование и убийство пятилетней девочки, а в Оклахоме — в отношении Карлоса Куэсты-Родригеса, признанного виновным в убийстве своей девушки в 2003 году.

Как отмечает AP, проведение трех казней в один день отражает рост числа исполненных смертных приговоров в США, который обеспечивают несколько штатов, продолжающих активно применять высшую меру наказания. В 2025 году в стране было приведено в исполнение 47 смертных приговоров — это максимальный показатель с 2009 года.