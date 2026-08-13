В США разбился военный вертолёт, погибли два пилота

Военный вертолет AH-64 Apache разбился в Техасе, сообщает CNN.

Погибли два находившихся на борту пилота. На месте крушения начался пожар.

Вертолет упал в районе города Саладо, неподалеку от военной базы Форт-Худ, к которой он приписан. Наземные службы и строения не пострадали. Из-за огня, распространившегося на площади около 40 га, власти эвакуировали жителей ближайших районов.

Причины падения вертолета и маршрут следования экипажа не уточняются, отмечает телеканал.

Врио командующего базой бригадный генерал Итан Дайвен заявил, что приоритетом сейчас остается оцепление зоны катастрофы и поддержка ликвидации последствий.

AH-64 Apache — четырехлопастной вертолет с экипажем из двух человек. Способен нести до 16 ракет Hellfire, 76 неуправляемых авиационных ракет и 1200 снарядов для своей 30-мм автоматической пушки. Вертолеты этого типа используются США с 1984 года.