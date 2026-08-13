Азербайджан и Китай расширяют сотрудничество в сфере высоких технологий

Министерство экономики Азербайджана и китайская компания Xinjiang Joinworld Co., Ltd. обсудили перспективы расширения делового сотрудничества и реализацию совместных проектов.

Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в соцсети «X».

«В ходе встречи с заместителем генерального директора китайской компании Xinjiang Joinworld Co., Ltd., работающей в области алюминиевых и металлургических технологий, Ма Бином мы подчеркнули диверсификацию деловых связей и перспективы сотрудничества между нашей страной и Китаем.

Мы обсудили вопросы реализации совместных проектов, применения современных технологий, инноваций и ноу-хау, а также трансфера опыта», — отмечается в публикации.