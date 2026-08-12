Определился состав сборных Азербайджана по борьбе на чемпионат мира U-20

Обнародован состав сборных Азербайджана по борьбе на чемпионат мира U-20, который пройдет в столице Словакии Братиславе.

Как сообщили в Федерации борьбы Азербайджана, в первый день мундиаля, который пройдет с 16 по 23 августа, состоятся соревнования по греко-римской борьбе.

На этих состязаниях свои силы проверят Эмин Джавадлы (55 кг), Айхан Джавадов (60 кг), Турал Ахмедов (63 кг), Мурад Алиев (67 кг), Кямран Раджабли (72 кг), Джавидан Нехматов (77 кг), Эльмин Алиев (82 кг), Орхан Гаджиев (87 кг), Рихад Ибрагимли (97 кг) и Микаил Исмаилов (130 кг).

Затем пройдет женский турнир. Здесь за медали будут бороться Эсра Мамедли (53 кг), Гюнай Гурбанова (57 кг), Рузанна Мамедова (59 кг) и Захра Керимзаде (72 кг).

В завершение соревнований выступят вольники Мухаммед Исмаилов (57 кг), Джамал Аббасов (61 кг), Башир Вердиев (65 кг), Гаджи Керимов (70 кг), Исмаил Рахимли (74 кг), Эльджан Исмаилзаде (79 кг), Мухаммед Аббасзаде (86 кг), Гусейн Мамедтагизаде (92 кг), Фархад Сулейманлы (97 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг).

Дневная сессия на соревновании начнется в 12:00 по бакинскому времени. Медальные же схватки стартуют в 20:00.

Отметим, что на чемпионате мира в судейской коллегии будут представлены арбитры I категории из Азербайджана Турал Алиев и Вугар Шукюров.