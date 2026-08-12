Рейс Тюмень — Баку экстренно приземлился в Уфе

Самолет авиакомпании «Ютэйр», летевший из Тюмени в Баку, совершил незапланированную посадку в Уфе по технической причине.

Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«12 августа 2026 года около 21:15 по местному времени (20:15 по Баку) в международном аэропорту «Уфа» совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Ютэйр», выполнявший рейс по маршруту Тюмень — Баку. Отклонение от маршрута допущено по решению экипажа по технической причине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме. Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, контролируется соблюдение прав пассажиров, уточнили в ведомстве.