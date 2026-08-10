Источники «AnewZ»: Трамп поинтересовался мнением Ильхама Алиева относительно Ирана

По информации, полученной «AnewZ» из достоверных источников, Президент США Дональд Трамп по собственной инициативе в ходе телефонного разговора, состоявшегося 8 августа, поинтересовался мнением Президента Азербайджана Ильхама Алиева относительно продолжающейся войны с Ираном.

В ответ на вопрос Президента США о вероятности капитуляции Ирана в случае продолжения текущей формы давления, Президент Ильхам Алиев заявил, что считает подобный сценарий невозможным.

Проведя историческую параллель с восьмилетней ирано-иракской войной 1980–1988 годов, глава государства подчеркнул, что хотя в тот период также прогнозировалась капитуляция официального Тегерана, конфликт еще больше сплотил иранский народ.

Ильхам Алиев заявил, что считать капитуляцию Ирана реальной не приходится, и единственный путь лежит через мир и конструктивные переговоры. Он добавил, что Азербайджан заинтересован в установлении мира и спокойствия в регионе.