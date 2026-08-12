 На территории памятника «Древний Шабран» обнаружены уникальная постройка и глиняный водопровод - ФОТО | 1news.az | Новости
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На территории памятника «Древний Шабран» обнаружены уникальная постройка и глиняный водопровод - ФОТО

First News Media23:45 - 12 / 08 / 2026
На территории памятника «Древний Шабран» обнаружены уникальная постройка и глиняный водопровод - ФОТО

На территории памятника «Древний Шабран» мирового значения, расположенного на территории Государственного историко-культурного заповедника «Чыраггала-Шабран», начался очередной этап раскопок.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в ходе археологических раскопок были обнаружены глиняные трубы, снабжавшие водой древний город Шабран, уникальная постройка, предположительно овдан (старинное гидротехническое сооружение для сбора воды - ред.) или склад, а также ряд других образцов материальной культуры.

Исследования проводятся при совместной поддержке Государственной службы охраны, развития и восстановления культурного наследия при Министерстве культуры и Института археологии и антропологии НАНА.

Руководитель археологической экспедиции в Шабране, доктор философских наук по истории Сафар Ашуров сообщил АЗЕРТАДЖ, что археологические раскопки на территории памятника «Древний Шабран» возобновились после примерно десятилетнего перерыва. Исследования планируется систематически продолжать в течение всего года.

«Вдоль западного побережья Каспийского моря в Азербайджане существовало множество средневековых городов. Среди них город Шабран упоминается в средневековых источниках как самый значимый город после Дербента. Остатки города Шабран занимают обширную территорию – это приблизительно села Шахназарли, Рахинли, Айгюнлю и другие. Обнаружение местоположения города и первые исследования были завершены в семидесятых годах прошлого века. Раскопки здесь были приостановлены около десяти лет назад. В этом году мы возобновили их. Главная цель – точно определить период, к которому относятся нижние слои этого памятника. Потому что письменные источники содержат информацию о существовании города Шабрана в раннем средневековье (V-VI века). Однако в ходе проведенных за эти годы раскопок нам пока не удавалось добраться до нижнего слоя. Потому что здесь находится очень толстый, 5-6-метровый культурный слой. Наша вторая цель – проследить социальные процессы, происходившие здесь в последние периоды существования города Шабран», - сказал Сафар Ашуров.

Специалист отметил, что исследуемая в настоящее время территория относится к культурному слою приблизительно XV века. В ходе раскопок был обнаружен ряд интересных находок.

«Уже обнаружена часть глиняных труб, снабжавших водой древний город Шабран. По этой линии вода из гор поступала в город Шабран по глиняным трубам. С другой стороны, обнаружены остатки очень интересной куполообразной постройки. Скорее всего, это был склад или какой-то овдан. Мы пока находимся в верхнем слое. По мере расчистки нижних слоев мы сможем получить более ясное представление о здании. Среди находок – большое количество глазурованных и неглазурованных сосудов. Подавляющее большинство глазурованных сосудов относятся к позднему средневековью (XVII-XVIII века)», - сказал Сафар Ашуров.

Одной из важных находок является медальон из лазурита. Эксперт считает, что этот медальон был привезен в город Шабран торговым путем и свидетельствует об уровне экономических связей древнего Шабрана.

Параллельно с исследованиями на археологическом памятнике «Древний Шабран» стартовал проект «Чыраггалла-Шабран: по следам истории» – Летняя археологическая школа – I. Главная цель проекта – вовлечение молодежи в научную деятельность, направленную на изучение, защиту и популяризацию богатого археологического наследия нашей страны, предоставление им полевого опыта и внесение вклада в изучение таких памятников мирового значения, как «Древний Шабран».

Главный хранитель фондов Государственного историко-культурного заповедника «Чираггалла-Шабран» Вюсала Бабирова отметила, что в рамках проекта студенты различных учебных заведений получают информацию об историческом значении памятника «Древний Шабран» и целях проводимых археологических исследований. Летняя школа служит для повышения теоретических и практических знаний молодых исследователей. Эта инициатива имеет большое значение для передачи культурного наследия Азербайджана будущим поколениям и подготовки специалистов в области археологии.

Этот этап исследовательских работ на территории памятника продлится до конца августа.

 

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