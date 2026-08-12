 В Ходжавенде бульдозер подорвался на мине — пострадали два человека - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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В Ходжавенде бульдозер подорвался на мине — пострадали два человека - ОБНОВЛЕНО

First News Media22:40 - 12 / 08 / 2026
В Ходжавенде бульдозер подорвался на мине — пострадали два человека - ОБНОВЛЕНО

Двое мужчин, пострадавших в результате подрыва на мине в Ходжавендском районе, были доставлены в Физулинскую центральную районную больницу.

Как сообщили в TƏBİB, у 37-летнего пострадавшего диагностировали открытые раны лица и глаз, у 23-летнего — ссадины в области живота.

После оказания необходимой медицинской помощи обоих пациентов выписали домой для продолжения лечения в амбулаторных условиях.

19:29

12 августа на территории села Гызылгая освобожденного от оккупации Ходжавендского района произошел разрыв мины.

Информацию об этом распространили пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Бульдозер, которым на неочищенной от мин территории управлял житель Газахского района Аббасов Эльчин Тельман оглу, 1961 года рождения подорвался на мине. В результате происшествия пострадали жители Товузского района Фараджев Сянан Сохраб оглу, 1989 года рождения и Ахмедов Фуад Ильгар оглу, 2003 года рождения.

По факту в прокуратуре Ходжавендского района проводится расследование.

ANAMA, МВД АР и Генеральная прокуратура еще раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к знакам минной опасности, не прикасаться к подозрительным предметам, не въезжать и не заходить на незнакомые территории, а также не проникать на огороженные участки.

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