Пожар в здании в центре Баку потушен, 6 человек отравились дымом - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пожар в здании на улице Юсифа Мамедалиева в Сабаильском районе Баку полностью потушен подразделениями Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, пожар уничтожил горючие конструкции трех из 11 объектов различного назначения, расположенных в нежилой части первого этажа здания, на площади 120 кв. м. Кроме того, огнем был поврежден пол трехкомнатной квартиры общей площадью 120 кв. м., расположенной на втором этаже. Большую часть здания удалось защитить от огня.

В рамках мер безопасности находящиеся в здании граждане были эвакуированы.

Как сообщили в ответ на запрос Report в TƏBİB, шесть человек отравились дымом, в связи с чем к месту происшествия были привлечены 4 бригады скорой медицинской помощи.

Четырем пострадавшим (1 женщина, 3 мужчины) была оказана помощь на месте. Еще двое мужчин были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра, им была оказана необходимая медицинская помощь и проведены обследования. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

14:20

Пожар произошел в нежилом помещении, расположенном на первом этаже трёхэтажного жилого дома.

Как сообщает Oxu.Az, об этом журналистам заявил начальник пожарно-спасательного штаба Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) полковник Ильгар Насибов.

По его словам, огонь охватил территорию площадью 120 кв.м. Поскольку здание является старинной постройкой, оно в основном состоит из деревянных конструкций.

И.Насибов отметил, что во время пожара из здания были эвакуированы шесть человек. Один из пожилых жителей обратился к врачу, однако угрозы его жизни нет.

По словам начальника штаба, к месту происшествия были привлечены 12 единиц техники и 62 человека личного состава, пожар локализован. Причина происшествия выясняется, общественности будет предоставлена дополнительная информация о результатах.

13:53

Пожар, вспыхнувший в здании на улице Юсифа Мамедалиева в Сабаильском районе Баку, локализован силами Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространила пресс-служба МЧС.

Несмотря на то, что деревянные конструкции перегородок в здании повышали риск распространения огня и осложняли работы по тушению пожара, благодаря профессионализму пожарных удалось не допустить распространения пламени.

Работы по полному тушению пожара продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.

12:35

В ресторане, расположенном на первом этаже здания на улице Юсифа Мамедалиева в Сабаильском районе города Баку, продолжаются мероприятия по тушению пожара.

Как сообщает находящийся на месте происшествия сотрудник АПА, находившиеся в ресторане люди, а также жители здания были эвакуированы.

На территории создан штаб МЧС.

12:15

В здании, расположенном на улице Юсифа Мамедалиева в Сабаильском районе города Баку, произошёл пожар, и на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МЧС, в настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

В рамках мер безопасности граждане, находившиеся в здании, были эвакуированы силами МЧС в безопасную зону.

Будет предоставлена дополнительная информация.

11:43

На улице Юсифа Мамедалиева в Сабаильском районе Баку горит объект.

Об этом 1news.az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

К месту происшествия привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются меры по тушению пожара.