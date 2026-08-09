Потушен сильный пожар на территории с нефтяными резервуарами в Баку - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Потушен сильный пожар, возникший в Хатаинском районе Баку.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что пожар, вспыхнувший на улице О.Исмайылова в Хатаинском районе, благодаря оперативным мерам, проведенным силами Государственной службы пожарной охраны МЧС, был потушен в короткие сроки и без возможности распространения на большую территорию.

17:49

По уточненным данным, в Хатаинском районе Баку вблизи проспекта 8 Ноября произошел взрыв в одном из нефтяных резервуаров, после чего над территорией поднялся густой дым и начался сильный пожар.

К месту происшествия на улице Орхана Исмайылова помимо расчетов Государственной службы пожарной охраны МЧС были оперативно привлечены сотрудники полиции. Правоохранители приняли необходимые меры по обеспечению безопасности и беспрепятственной работы спасательных подразделений. На данный момент мероприятия по тушению огня продолжаются.

16:50

В Хатаинском районе Баку произошел пожар — на проспекте 8 Ноября загорелась топливная цистерна.

Сигнал о возгорании на улице Орхана Исмаилова поступил на горячую линию «112». На место происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны ведомства.

В настоящее время пожарные расчеты продолжают работы по ликвидации огня. Дополнительная информация о происшествии будет предоставлена позже.