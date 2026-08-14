Трамп ввел пошлины на импорт беспилотников

Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, предусматривающую введение пошлин на импорт БПЛА и их компонентов, сообщает в пятницу Белый дом.

"Я пришел к выводу, что нужно ввести пошлины на некоторые БПЛА и компоненты от них. В частности, считаю необходимым ввести пошлины в 100% на импорт БПЛА с максимальной взлетной массой, превышающей 100 кг", - отмечается в документе.

Кроме того, в нем говорится о пошлинах в 25% на БПЛА, взлетная масса которых не превышает 25 кг. Также Белый дом публикует списки деталей беспилотников, которые будут облагаться пошлинами. В прокламации сообщается, что министру торговли США в случае необходимости разрешается вводить и другие пошлины на беспилотники.

Такие шаги Трамп мотивировал соображениями национальной безопасности. В частности, по его мнению, американские компании производят недостаточное количество беспилотников, а США стали слишком сильно зависеть от их поставок из-за рубежа.

Источник: Интерфакс