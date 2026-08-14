Генпрокуратура Азербайджана: число жертв минного террора после войны достигло 436 человек

Генеральная прокуратура Азербайджана обнародовала обновленную статистику по гражданам, пострадавшим от взрывов мин на освобожденных от оккупации территориях страны по состоянию на 14 августа 2026 года.

По данным ведомства, с момента окончания Отечественной войны (с 10 ноября 2020 года) в результате подрывов на минах, установленных Арменией, пострадали 436 человек. Из них 73 человека погибли, а 363 получили ранения различной степени тяжести.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что по каждому факту подрыва прокуратура проводит расследование в соответствии с требованиями законодательства, устанавливая все обстоятельства, причины и условия произошедшего. В сотрудничестве с другими профильными госорганами принимаются необходимые меры, а общественность регулярно информируется о ситуации.

В Генпрокуратуре отметили, что полная ликвидация минной угрозы является ключевым условием для обеспечения безопасности граждан, восстановления территорий и устойчивого расселения на освобожденных землях.

Правоохранительные органы в очередной раз призывают граждан и лиц, посещающих эти территории, строго соблюдать правила безопасности: передвигаться исключительно по проверенным и разрешенным маршрутам, обращать внимание на предупреждающие знаки и следовать рекомендациям государственных структур.