«Газпром Армении» попал под антикоррупционный удар: есть задержанные

Правоохранительные органы Армении арестовали четырех сотрудников ЗАО «Газпром Армения» и одного чиновника в рамках уголовного дела о даче взяток.

Об этом Sputnik Армения сообщили в Антикоррупционном комитете республики.

«В рамках уголовного производства, инициированного в Антикоррупционном комитете РА, задержаны четверо сотрудников ЗАО «Газпром Армения» и одно должностное лицо Инспекционного органа градостроительства, технической и пожарной безопасности Армении. Производство касается случаев дачи взятки за предоставление положительного заключения при игнорировании нарушений, допущенных в процессе газоснабжения в новостройках», - сказала она.

В отношении четырех задержанных в качестве меры пресечения избран арест, в отношении пятого - домашний арест.