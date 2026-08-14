Ройа перепела один из главных хитов Айгюн Кязимовой спустя почти 40 лет - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Ройа представила новую версию песни «Uzaqlıq» -композиции, которая занимает особое место в творческой биографии народной артистки Айгюн Кязимовой.

Песня «Uzaqlıq», музыку к которой написал Эльдар Мансуров, а слова - Вахид Азиз, была выпущена в 1989 году. Спустя почти 40 лет композиция получила новое звучание в исполнении Ройи.

Премьеру песни певица впервые представила на аншлаговом концерте в Зеленом театре - сегодня композиция стала доступна на всех основных электронных музыкальных платформах, одновременно с ярким видеоклипом.

«Uzaqlıq» считается одной из знаковых песен в карьере Айгюн Кязимовой - именно эта композиция в свое время принесла певице большую популярность и стала одной из запоминающихся работ её репертуара.

Примечательно, что новая версия песни могла войти в трибьют-альбом «Best of Aygun 40», посвященный 40-летию сценической деятельности Айгюн Кязимовой. В рамках масштабного проекта 40 исполнителей представили собственные интерпретации известных хитов народной артистки. Однако Ройа лишь недавно окончательно определилась с выбором композиции и решила представить «Uzaqlıq» отдельным релизом.

Особое значение премьере придает и история отношений двух артисток. На протяжении многих лет между Ройей и Айгюн Кязимовой существовал конфликт, однако сравнительно недавно он был исчерпан. Новая версия одной из знаковых песен А.Кязимовой в исполнении Ройи стала ярким подтверждением примирения двух артисток и нового этапа в их отношениях.

Более того по слухам, в ближайшее время Ройа и Айгюн Кязимова готовятся представить совместную композицию - дуэт, который уже сейчас вызывает большой интерес у поклонников азербайджанской эстрады.

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