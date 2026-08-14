Yüksəliş: главный ресурс нового Азербайджана - человеческий капитал

За последние годы Азербайджан существенно изменил свое положение не только в региональной, но и в международной системе координат.

Восстановление территориальной целостности и суверенитета, масштабное развитие Карабаха и Восточного Зангезура, укрепление энергетического партнерства с различными странами, расширение транспортных маршрутов, развитие цифрового государства и проведение международных мероприятий стали частью единой государственной политики, направленной на формирование новой роли страны.

Сегодня Азербайджан все чаще выступает не просто участником региональных процессов, а государством, способным формировать повестку и предлагать собственные решения.

Именно поэтому тема менторского кейса финального этапа VI конкурса «Восхождение» - «Новый центр влияния: Азербайджан» - отражает не столько уже достигнутые результаты, сколько следующий этап развития страны.

Главный вопрос заключается в том, как превратить накопленные преимущества в долгосрочную стратегическую ценность - для государства, бизнеса и общества.

От географии - к влиянию

Само по себе выгодное географическое положение еще не делает государство региональным центром. Наличие энергетических ресурсов, портов, железных дорог или транзитных маршрутов создает возможности, но не гарантирует их эффективного использования.

Современный центр влияния - это страна, которая умеет соединять различные ресурсы в единую систему.

Транспорт превращается в фактор влияния тогда, когда вместе с транзитом развиваются логистика, цифровые сервисы, страхование, сертификация, складская инфраструктура и региональная дистрибуция.

Энергетический потенциал получает новое измерение, когда речь идет не только об экспорте ресурсов, но и об энергетической безопасности, зеленом переходе и международном сотрудничестве.

Международные мероприятия становятся действительно значимыми тогда, когда страна способна предложить площадку не просто для встреч, а для диалога, выработки решений и формирования новых партнерств.

Именно в таком более широком контексте и был сформирован менторский кейс VI конкурса «Yüksəliş».

Перед финалистами поставили вопрос: в каких направлениях Азербайджан в ближайшие годы способен стать региональным центром влияния и какую практическую ценность это может создать для страны, бизнеса и граждан?

Участникам не предлагали искать единственно правильный ответ. Напротив, задача требовала самостоятельно определить приоритеты, выбрать два ключевых направления, обосновать их, оценить риски, разграничить ответственность государства и бизнеса, предложить первый практический шаг и определить критерии эффективности.

Таким образом, финальный кейс проверял не столько объем знаний участников, сколько их способность мыслить стратегически.

Стратегия начинается с выбора

Стратегическое мышление - это не просто умение генерировать идеи. Гораздо важнее способность определить, какие из них действительно способны создать дополнительную ценность, какие ресурсы для этого необходимы и какие последствия может повлечь за собой принятое решение.

Именно поэтому особенность финального этапа заключалась не только в самой теме, но и в формате ее обсуждения.

22 руководителя высокого уровня, представляющие государственный и частный сектора Азербайджана, почти два часа работали вместе с финалистами. Наставники не ограничивались ролью наблюдателей: они задавали вопросы, проверяли предложения на соответствие реальным условиям, указывали на потенциальные риски и вместе с участниками искали пути практической реализации идей.

За одним столом оказались люди с большим опытом управления и новое поколение специалистов, которым предстоит принимать решения в условиях быстро меняющейся региональной и глобальной среды.

Именно это сделало обсуждение особенно важным: речь шла не о теоретической модели развития, а о том, каким может быть следующий шаг Азербайджана и кто сможет его реализовать.

Потенциал страны - это система

Обсуждение показало, что отдельные преимущества Азербайджана нельзя рассматривать изолированно.

Энергетика - это не только экспорт ресурсов, но и вклад в региональную энергетическую безопасность и зеленый переход.

Транспорт и логистика - это не только возможность пропускать через территорию страны грузы, но и создание целой экосистемы услуг и превращение Азербайджана в точку притяжения для бизнеса.

Цифровизация - это не только удобные государственные сервисы для граждан, но и возможность сформировать модель современного государственного управления, которая может быть востребована за пределами страны.

Опыт восстановления Карабаха и Восточного Зангезура также имеет значение, выходящее за рамки самого процесса реконструкции. Речь идет о создании современной инфраструктуры, развитии умных городов и сел, возвращении населения и формировании новых моделей территориального развития.

В совокупности эти направления формируют значительно более широкую картину.

Азербайджан обладает возможностью не просто использовать имеющиеся ресурсы, а соединять их между собой - создавая новые цепочки экономической и стратегической ценности.

Следующий ресурс - человек

При этом ни одна стратегия не может быть реализована без людей, способных ее воплотить.

Именно поэтому человеческий капитал становится одним из наиболее важных элементов новой модели развития Азербайджана.

Инфраструктура может создать возможности. Международные партнерства могут открыть новые рынки. Цифровые технологии могут ускорить процессы. Но конечный результат зависит от людей, которые принимают решения, управляют проектами, создают новые продукты и умеют работать в условиях неопределенности.

Чем заметнее становится роль Азербайджана в региональных и международных процессах, тем выше потребность в управленцах нового поколения - специалистах, способных видеть взаимосвязь между экономикой, технологиями, дипломатией, социальной политикой и интересами бизнеса.

В этом контексте конкурс «Yüksəliş» приобретает особое значение.

Yüksəliş как кадровая платформа

За шесть лет проведения конкурса его участниками стали более 40 тысяч человек из самых разных профессиональных сфер. Среди них - педагоги, инженеры, врачи, представители культуры, государственные служащие, предприниматели, специалисты частного сектора и представители других профессий.

В шестом сезоне зарегистрировались 17 561 человек.

За время существования конкурса были выявлены 136 победителей, которые продолжают профессиональную деятельность и вносят вклад в развитие различных сфер страны.

Однако значение «Yüksəliş» не ограничивается определением победителей.

По сути, конкурс формирует кадровую платформу, позволяющую выявлять управленческий потенциал страны и оценивать его не только по знаниям и профессиональному опыту, но и по способности человека принимать решения, работать в команде, определять приоритеты, видеть риски и отвечать за результат.

Именно поэтому финальный менторский кейс был важен не только как конкурсное задание.

Он стал своеобразной проверкой того, насколько новое поколение управленцев готово мыслить масштабом страны.

От потенциала - к новой роли

Сегодня Азербайджан располагает целым комплексом преимуществ, которые несколько лет назад существовали преимущественно разрозненно: стратегическое географическое положение, энергетический потенциал, транспортные возможности, восстановленные территории, международные партнерства, цифровая инфраструктура и растущий дипломатический вес.

Следующий этап заключается в том, чтобы объединить эти возможности в устойчивую систему.

И здесь вопрос человеческого капитала становится принципиальным.

Новый центр влияния создается не только дорогами, портами, энергетическими объектами или цифровыми платформами. Его создают люди, которые способны понимать масштаб происходящих изменений и превращать стратегические возможности в конкретные результаты.

Именно поэтому тема «Новый центр влияния: Азербайджан» стала для финалистов «Yüksəliş» не просто заданием.

Она предложила посмотреть на страну из будущего - и ответить на вопрос, каким должен стать Азербайджан завтра и какие люди способны это завтра создать.

В этом смысле развитие человеческого капитала становится не отдельным направлением государственной политики, а одним из ключевых условий превращения нынешних преимуществ Азербайджана в долгосрочное региональное влияние.

«Все это соответствует курсу развития, определенному Президентом Ильхамом Алиевым. Достижения Азербайджана последних лет стали результатом государственной политики, объединяющей вопросы безопасности, экономического развития, дипломатии, социальных услуг, человеческого капитала и международного доверия. На следующем этапе одной из ключевых задач становится раскрытие этих преимуществ и их развитие во взаимосвязанных направлениях, способных создавать дополнительную ценность для государства, бизнеса и общества», - сказал 1news.az заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана, руководитель Рабочей группы конкурса «Yüksəliş» Фархад Гаджиев.

Таким образом, вопрос о новом центре влияния для Азербайджана — это уже не только вопрос географии, инфраструктуры, энергетики или дипломатического веса. Следующий этап заключается в способности страны превратить накопленные преимущества в устойчивые конкурентные возможности.

И здесь главным ресурсом становятся люди - те, кто способен мыслить стратегически, принимать решения, брать на себя ответственность и превращать масштабные государственные задачи в конкретные результаты.

Именно поэтому «Yüksəliş» выходит далеко за рамки конкурса. Это инвестиция в поколение управленцев, которым предстоит определять следующий этап развития страны.

Если сегодняшний Азербайджан создал фундамент для новой роли в регионе, то именно человеческий капитал определит, насколько масштабной и устойчивой эта роль станет завтра.