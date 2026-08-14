В Нахчыване выявлена крупная партия алкоголя с поддельными акцизными марками - ФОТО

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики продолжает контрольные мероприятия, направленные на усиление контроля за оборотом подакцизных товаров, повышение прозрачности в сфере их производства и реализации, а также укрепление налоговой дисциплины.

В ходе оперативных налоговых контрольных мероприятий, проведенных при участии сотрудников Управления предварительного расследования налоговых преступлений Государственной налоговой службы, выявлены факты реализации и хранения с целью продажи товаров в крупном количестве, маркированных поддельными акцизными марками.

Так, на складе, расположенном на территории села Карабахлар Кенгерлинского района и принадлежащем Сахилу Муртузаеву, было обнаружено большое количество алкогольных напитков, маркированных поддельными акцизными марками. После оформления соответствующих документов указанные товары были изъяты.

В настоящее время по данному факту Государственная налоговая служба проводит расследование.

Государственная налоговая служба призывает все субъекты предпринимательства строго соблюдать требования налогового и иного законодательства. Соблюдение установленных законом требований не только позволяет предпринимателям избежать дополнительных финансовых санкций и других мер юридической ответственности, но и способствует сохранению здоровой, равной и справедливой конкурентной среды на рынке, а также сокращению масштабов «теневой экономики».

В Госслужбе подчеркивают, что мероприятия по усилению контроля за производством и оборотом подакцизных товаров будут продолжены.