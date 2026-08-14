В центре Москвы обстреляли Range Rover азербайджанца

Внедорожник Range Rover учредителя ресторана Levantine Шаига Сулейманова обстреляли в центре Москвы, сообщает Mash.

Инцидент произошел накануне около 22:00 (23:00 по Баку) на Композиторской улице. У иномарки оказалось спущено переднее правое колесо, а еще два пулевых отверстия обнаружили возле бензобака и в переднем правом стекле.

46-летний бизнесмен Шаиг Сулейманов не видел стрелявшего и сам вызвал сотрудников полиции. На месте происшествия нашли три гильзы калибра 9 мм. Их отправили на экспертизу.

К настоящему моменту одного подозреваемого задержали.