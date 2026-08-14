В Физули врачи приняли роды прямо в машине скорой помощи - ФОТО

В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из Физулинского района в связи с началом родов - на место была направлена бригада скорой медицинской помощи.

Во время транспортировки беременной женщины в больницу ее состояние ухудшилось - медики оперативно вмешались, и роды были приняты непосредственно в автомобиле скорой помощи, сообщает 1news.az со ссылкой на TƏBİB.

Вес новорожденного составил 3,5 кг, рост - 53 см.

Женщина и новорожденный мальчик были госпитализированы в родильное отделение Физулинской районной центральной больницы. Им продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь. В настоящее время состояние матери и ребенка стабильное.