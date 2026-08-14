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Заявления Президента Ильхама Алиева – в центре внимания международных медиа – ФОТО

First News Media13:17 - Сегодня
Заявления Президента Ильхама Алиева – в центре внимания международных медиа – ФОТО

Заявления, озвученные Президентом Ильхамом Алиевым в интервью Азербайджанскому телевидению в рамках его поездки в Нахчыванскую Автономную Республику, остаются в центре внимания международных медиа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, ряд европейских медиаструктур уделили широкое внимание высказываниям главы государства о намерении Азербайджана расширить экспорт электроэнергии и выйти на европейский рынок.

В материалах Государственного телевидения Чехии – ČT24, болгарских изданий Banker и 3E-News, информационного агентства Республики Сербской (СРНА) и портала Provjereno.info Боснии и Герцеговины, украинских финансовых и бизнес-изданий Fixygen.ua и Open4Business, Греческой радиовещательной корпорации (ERT News), а также экономического и бизнес-ресурса Oikonomikos Tachydromos (Ot.gr) доведено до внимания намерение Азербайджана поставлять на европейский рынок, наряду с нефтью и газом, также и электроэнергию. В новостях отмечается, что существующие линии электропередачи проходят через территорию Грузии и Турции, а в будущем новые линии передачи и проекты подводных кабелей послужат расширению этих возможностей.

В зарубежных медиа также широко освещены заявления Президента Ильхама Алиева о возможности экспорта Азербайджаном электроэнергии в Армению и прокладки линии электропередачи из Азербайджана в Нахчыван через территорию Армении. Этой теме уделено особое внимание в материалах издающегося в Саудовской Аравии одного из ведущих англоязычных изданий Ближнего Востока – газеты Arab News, а также портала Ahval.sa, Болгарского информационного агентства (БТА), издания Novini247.bg, Fakti.bg, ведущего финансового и экономического портала Франции Boursorama.com, новостной платформы Объединенных Арабских Эмиратов Nabd, таких российских медиаструктур, как RusCable.ru, арабоязычной версии канала Russia Today, The Moscow Times, News.ru, Мировой энергетический обзор (MEO.ru). В публикациях доведено до внимания заявление главы нашего государства о готовности проекта прокладки линии электропередачи (ЛЭП) в Нахчыван через территорию Армении. Кроме того, особо подчеркнута мысль Президента Ильхама Алиева о том, что эта линия даже в кризисных ситуациях может способствовать стабильности энергосистемы Армении и обеспечить поставки электроэнергии в эту страну.

В материалах иранских агентств Tasnim, Mashregh News, Akharin Khabar на передний план были выдвинуты высказывания Президента Азербайджана относительно Зангезурского коридора и железнодорожного сообщения с Нахчываном через территорию Ирана. В материалах отмечается, что эти транспортные связи входят в число приоритетов Азербайджана. Российское издание «Ритм Евразии» также довело до внимания мысль Президента Ильхама Алиева о том, что Нахчыван в будущем может превратиться в региональный транспортный и энергетический хаб.

Заявления, озвученные Президентом Ильхамом Алиевым в интервью, находятся в центре особого внимания и медиа соседней Грузии. Высказывания главы нашего государства о необходимости закрытия Мецаморской атомной электростанции в Армении были широко освещены грузинскими порталами Interpress News и News Hub. В этих новостях приводятся предупреждения Президента Азербайджана относительно эксплуатации устаревшей Мецаморской АЭС. Грузинские издания довели до внимания читателей позицию Президента Ильхама Алиева о том, что станция устарела и представляет большую экологическую угрозу и риски для безопасности всего региона, в связи с чем должна быть незамедлительно закрыта.

В материалах грузинских изданий 1TV.ge, Resonance Daily, Prime Time, Bizzone.info и Sputnik Georgia доведено до внимания мнение главы нашего государства о значении существующего маршрута через территории Грузии и Турции в экспорте азербайджанской электроэнергии в Европу, а также о транспортных и энергетических связях в регионе.

Грузинское издание JAM News, в свою очередь, представило более широкий обзор поездки Президента Ильхама Алиева в Нахчыван и его интервью. В материале нашли отражение вопросы создания промышленного парка в Нахчыване, солнечных и тепловых электростанций, повествуется об энергетическом потенциале региона, Зангезурском коридоре, транспортной инфраструктуре и перспективах превращения Нахчывана в будущем в региональный транспортный и энергетический хаб.

В материалах таких российских средств массовой информации, как «Интерфакс», «Коммерсантъ», «РИА Новости», The Moscow Times, News.ru, RusCable и «Вестник Кавказа», приведены заявления главы нашего государства, касающиеся экспорта электроэнергии, проекта электросвязи Азербайджан–Нахчыван, региональных транспортных проектов и намерения Азербайджана расширить роль на европейском энергетическом рынке.

Таким образом, высказывания Президента Ильхама Алиева в интервью о расширении экспортных возможностей Азербайджана в сфере энергетики, энергетического и транспортного потенциала Нахчывана, Зангезурском коридоре и региональном сотрудничестве продолжают вызывать широкий резонанс в медиапространстве различных стран.

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