Дипломы и аттестаты выпускников 2026 года стали доступны на платформе «mygov»

Дипломы, аттестаты и другие электронные документы об образовании выпускников 2026 года интегрированы в платформу «mygov».

Новая возможность обеспечивает выпускникам цифровой доступ к документам, заверенным электронной подписью образовательных учреждений, сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство инноваций и цифрового развития.

В настоящее время сервис доступен только на портале my.gov.az. В ближайшие дни планируется обеспечить доступ к электронным документам об образовании и через мобильное приложение «mygov».

Выпускники могут получить доступ к своим электронным документам на портале my.gov.az, перейдя в раздел «Təhsil» и воспользовавшись сервисом «Elektron təhsil sənədlərim». После перехода в данный раздел отображается список доступных на имя гражданина электронных документов об образовании. Выбрав соответствующий документ, можно ознакомиться с его цифровой версией.

Для проверки подлинности цифровых документов об образовании можно отсканировать камерой QR-код, размещенный на документе, либо перейти на страницу «Sənəd yoxlama» на сайте edu.gov.az и ввести номер документа и дату рождения.

Отметим, что на сегодняшний день дипломы и ряд других документов об образовании граждан уже интегрированы в платформу «mygov». Выпускники предыдущих лет также могут просматривать свои дипломы посредством платформы.