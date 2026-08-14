Ханданян: в TRIPP не будет сил безопасности какого-либо другого государства

В TRIPP не будет присутствия сил безопасности какого-либо другого государства.

Об этом заявил кандидат на пост председателя постоянной комиссии по внешним отношениям парламента Армении Саргис Ханданян.

«TRIPP — это инфраструктурный проект, и TRIPP — это не территория. TRIPP также не является суверенной военной базой. Вчера здесь звучали названия стран, где США имеют военные базы и которые стали целями во время последней войны. В целом, в TRIPP не будет присутствия сил безопасности какого-либо другого государства. Как следует из соглашения, вся ответственность за обеспечение безопасности возложена на Армению и соответствующие органы Армении», — сказал Ханданян.

Источник: aravot.am