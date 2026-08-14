В Баку родители старшеклассников недовольны введением учебы до 16:00 - ВИДЕО

В Сабаильском районе столицы разгорелся скандал вокруг полной средней школы № 51.

Родители учащихся старших классов выражают серьезное недовольство введением нового профильного формата обучения. По словам граждан, руководство учебного заведения направило им уведомления, в которых сообщило о пересмотре профильных направлений и существенном продлении учебного времени. Согласно новым правилам, старшеклассников планируют удерживать за партами с девяти утра до четырех часов дня, что вызвало волну протестов среди матерей и отцов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər Xəbər, главная причина возмущения родителей заключается в том, что столь длительное пребывание в школе лишает детей возможности посещать индивидуальные занятия с репетиторами для поступления в университеты. Одна из родительниц в беседе с журналистами подчеркнула, что в школе и раньше успешно функционировали профильные классы по первой, второй, третьей и четвертой группам специальностей, и прежняя система всех полностью устраивала. Женщина отметила, что уроки до четырех часов прямо препятствуют дополнительной подготовке, а в качество новых внутришкольных курсов люди не верят, предпочитая заниматься у проверенных педагогов.

В Управлении образования города Баку прокомментировали ситуацию, заявив, что новая профильная модель обучения нацелена на расширение образовательных возможностей школьников с учетом их склонностей и интересов. В ведомстве подчеркнули, что проект предполагает исключительно добровольный выбор направлений и опровергли утверждения о каком-либо давлении на учеников при регистрации. Также в структуре заверили, что к обращениям родителей относятся с максимальной чувствительностью, добавив, что в 2026–2027 учебном году внедрение данной модели планируется в 31 общеобразовательном учреждении столицы.

Представляем материал Xəzər Xəbər: