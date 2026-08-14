МИД: Россия не видит оснований для полумер, которые дали бы Украине передышку

Россия не видит оснований для полумер, которые дали бы Киеву передышку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение Турции об остановке боевых действий на Черном море.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Анкара передала РФ и Украине предложение объявить мораторий на военные действия в Черном море.

"Не видим каких-либо предпосылок к улучшению ситуации, а, следовательно, и оснований для половинчатых мер, которые лишь дают киевскому режиму временную передышку", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Источник: РИА Новости