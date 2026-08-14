 МИД: Россия не видит оснований для полумер, которые дали бы Украине передышку | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

МИД: Россия не видит оснований для полумер, которые дали бы Украине передышку

First News Media13:28 - Сегодня
МИД: Россия не видит оснований для полумер, которые дали бы Украине передышку

Россия не видит оснований для полумер, которые дали бы Киеву передышку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение Турции об остановке боевых действий на Черном море.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Анкара передала РФ и Украине предложение объявить мораторий на военные действия в Черном море.

"Не видим каких-либо предпосылок к улучшению ситуации, а, следовательно, и оснований для половинчатых мер, которые лишь дают киевскому режиму временную передышку", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Источник: РИА Новости

Поделиться:
385

Актуально

Xроника

В Азербайджане будет создана информационная система «Государственный аудит»

Общество

В Азербайджане выявлена новая схема мошенничества в WhatsApp и соцсетях

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидается дождь, усилится ветер 

Политика

Заявления Президента Ильхама Алиева – в центре внимания международных медиа – ...

В мире

Взрыв на военном заводе под Римом: власти раскрыли детали - ВИДЕО

ВСУ в июле атаковали 11 складов Wildberries

Суд вернул иск против Пашиняна

СМИ: Зеленский не может найти посла Украины в США — все кандидаты отказываются

Выбор редактора

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Новости для вас

Финляндия отказалась передавать Украине ракеты для систем ПВО Patriot

Tesla массово отзывает электромобили

В Колумбии количество жертв землетрясения выросло до 164 - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Семь граждан Узбекистана погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Агдаме начался пожар на заминированных участках - ВИДЕО

Сегодня, 15:55

В Ханкенди 22 семьям вручены ключи от квартир - ФОТО

Сегодня, 15:49

Взрыв на военном заводе под Римом: власти раскрыли детали - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

ВСУ в июле атаковали 11 складов Wildberries

Сегодня, 15:28

Умер боксер Причард Колон, который провел 221 день в коме после боя - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:25

ЕС приветствует прогресс между Баку и Ереваном за год после Вашингтонских соглашений

Сегодня, 15:10

В Баку расширяется сеть полос микромобильности: Новые изменения на улице Хана Шушинского - ФОТО

Сегодня, 15:00

Суд вернул иск против Пашиняна

Сегодня, 14:55

В селе Алыушагы установлен контрольный пост из-за сибирской язвы - ФОТО

Сегодня, 14:50

Счетной палате Азербайджана предоставлены новые полномочия

Сегодня, 14:45

Утвержден меморандум о сотрудничестве в области статистики между Азербайджаном и Беларусью

Сегодня, 14:40

В Гейчае произошло ДТП с участием трех автомобилей: есть пострадавшие

Сегодня, 14:33

СМИ: Зеленский не может найти посла Украины в США — все кандидаты отказываются

Сегодня, 14:30

В Азербайджане выявлена новая схема мошенничества в WhatsApp и соцсетях

Сегодня, 14:27

SpaceX вернул Польшу в европейскую зону роуминга

Сегодня, 14:20

В Азербайджане будет создана информационная система «Государственный аудит»

Сегодня, 14:05

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Сегодня, 13:55

Погода на субботу: В Баку ожидается дождь, усилится ветер 

Сегодня, 13:47

Ханданян: в TRIPP не будет сил безопасности какого-либо другого государства

Сегодня, 13:33

МИД: Россия не видит оснований для полумер, которые дали бы Украине передышку

Сегодня, 13:28
Все новости
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС
1news TV

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

С 15 августа в связи с ремонтными работами движение поездов между станциями метро «28 Мая» и «Низами» будет временно ограничено. ДляСегодня, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25